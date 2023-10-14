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Саудовская Аравия прекратила переговоры с Израилем по нормализации отношений, - Reuters

Фото: Джо Байден и Мохаммед бин Салман (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Саудовская Аравия приостановила переговоры с Израилем по нормализации отношений. Эр-Рияд вступает в контакт с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

В рамках своего турне по странам Ближнего Востока госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию. Как отмечают СМИ, Саудовская Аравия донесла свою позицию США, которые были инициатором нормализации отношений с Израилем.

Источники Bloomberg отметили, что Эр-Рияд описал этот шаг как паузу, а не как завершение дипломатических переговоров.

При этом

Договор о нормализации отношений предполагает, что Саудовская Аравия признает Израиль и начнет с ним дипломатические и торговые отношения. В ответ Саудовская Аравия хочет добиться, чтобы Израиль пошел на уступки палестинцам, а США предоставили гарантии безопасности и помощь в ядерной программе.

СМИ отмечают, что договор о нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля является важнейшим мирным соглашением на Ближнем Востоке за последние десятилетия.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока - читайте в нашем материале.

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