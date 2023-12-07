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Саудовская Аравия попросила США сдержано реагировать на атаки хуситов, - Reuters

Четверг 07 декабря 2023 02:27
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Саудовская Аравия попросила США сдержано реагировать на атаки хуситов, - Reuters Фото: Саудовская Аравия попросила США сдержано реагировать на атаки хуситов (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Саудовская Аравия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой проявить сдержанность в ответ на нападения йеменских хуситов на американские корабли в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, с тревогой наблюдает за запуском ракет хуситов по кораблям США.

Два источника, знакомых с мнением Саудовской Аравии, заявили, что послание Эр-Рияда Вашингтону о сдержанности направлено с целью избежать дальнейшей эскалации. Источники добавили, что Эр-Рияд до сих пор доволен тем, как Соединенные Штаты справляются с ситуацией.

Саудовская Аравия также настаивает на прекращении огня в Секторе Газа. По словам нескольких источников, международная политика Саудовской Аравии направлена на содействие региональной стабильности после многих лет конфронтации с Ираном и его союзниками.

Сосредоточившись на расширении и диверсификации экономики, Эр-Рияд также в этом году нормализовал отношения с Тегераном и стремится выйти из войны, которую он ведет с хуситами в Йемене уже почти девять лет.

Источники сообщили, что Саудовская Аравия стремится продвигать мирный процесс в Йемене, опасаясь, что он может быть сорван.

Удары хуситов по кораблям США

Ранее сообщалось, что американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, предположительно летевший из Йемена в направлении Израиля. После происшествия Соединенные Штаты призвали Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи с американскими военными кораблями.

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям группировок, которые поддерживаются Ираном, на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, спустя несколько дней американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.

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