Саудовская Аравия перестанет продавать нефть странам, которые введут против нее санкции

Саудовская Аравия в случае введения против нее нефтяных санкций не будет продавать энергоноситель странам, которые поддержат принятие потолка цен.

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Energy Intelligence .

По его мнению, политика ограничения цен на нефть провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли.

"Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие сделают то же самое", - заявил министр.

По мнению члена правительства Саудовской Аравии, ограничивающие цены на энергоносители санкции могут подорвать инвестиции в мировую нефтяную отрасль и привести к тому, что мировое предложение будет сильно отставать от спроса.