Саудовская Аравия в марте импортировала из РФ рекордное количество дизтоплива, - Bloomberg

Королевство является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти и крупным продавцом нефтепродуктов. Bloomberg отмечает, что в первые 10 дней марта он импортировал из России почти 2,5 миллиона баррелей дизельного топлива, что гораздо больше, чем в любое другое время за последние шесть лет.

"В то же время огромные объемы топлива продолжают отправляться из Саудовской Аравии в Европу, что на бумаге выглядит потенциально прибыльным шагом. Потоки также показывают, как меняется направление мировой торговли энергоносителями после введения санкций по поставкам из России", - говорится в материале.

России пришлось искать альтернативных покупателей для своего топлива, поскольку в прошлом месяце Европейский союз запретил морской импорт дизельного топлива и других нефтепродуктов. Российский экспорт дизельного топлива в Бразилию, Марокко, Турцию и Тунис также увеличился в последние месяцы, и многие баррели хранятся в плавучих хранилищах.

Импорт Турцией дизельного топлива из России резко возрос за последние месяцы, и страна одновременно экспортирует огромное количество продукции в ЕС.