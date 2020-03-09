Аналітики прогнозують падіння цін на нафту до 20 доларів, - Bloomberg

Ілюстративне фото (statoil.com)

Нафтова війна обернеться різким скороченням видобутку в країнах з високими витратами

На тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на доповідь аналітиків провідного банку Goldman Sachs.

У доповіді Goldman Sachs говориться, що нафтова війна, яку розв'язали ОПЕК і Росія, може підштовхнути ціни на нафту до падіння до 20 доларів за барель. На думку аналітика Goldman Sachs Деміена Курваліна, нинішня ситуація кардинально змінює прогнози для ринків нафти та газу. Передбачається, що тепер виробники дешевої нафти будуть нарощувати поставки, щоб змусити країни з високими витратами на видобуток знизити її обсяги.

Зазначимо, світові ринки вже різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. У значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконзький Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.