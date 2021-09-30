ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Екс-президент Франції Саркозі отримав рік в’язниці

Новость на русском →
Франція, Четвер 30 вересня 2021 12:54
Екс-президент Франції Саркозі отримав рік в’язниці Фото: екс-президент Франції Ніколя Саркозі (flickr.com.netelyx)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в’язниці. Він визнаний винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

"Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним в незаконному фінансуванні його кампанії 2012 року в справі "Бігмаліона". У четвер кримінальний суд Парижа засудив його до року тюремного ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Однак зазначено, що він буде відбувати покарання поза в'язницею і з електронним браслетом.

Відомо, що сам Саркозі був відсутнім на слуханні.

За даними прокуратури, його викрили в перевищенні допустимих витрат (22,5 млн євро, встановлених для кампанії 2012 року) на більш ніж 363 тисячі євро, які він повинен був відшкодувати в скарбницю.

Натомість екс-президент заперечує свою причетність. У червні він заявив суду, що не брав участі ні в логістиці своєї кампанії за другий президентський термін, ні в тому, як були витрачені гроші під час підготовки до виборів.

Нагадаємо, 1 березня суд Парижа визнав Ніколя Саркозі винним в корупції і торгівлі впливом у "справі про прослуховування", тоді він отримав 3 роки в'язниці, два з яких умовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Николя Саркози
NEWS
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса