Екс-президент Франції Саркозі отримав рік в’язниці

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в’язниці. Він визнаний винним у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

"Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним в незаконному фінансуванні його кампанії 2012 року в справі "Бігмаліона". У четвер кримінальний суд Парижа засудив його до року тюремного ув'язнення", - йдеться в повідомленні.

Однак зазначено, що він буде відбувати покарання поза в'язницею і з електронним браслетом.

Відомо, що сам Саркозі був відсутнім на слуханні.

За даними прокуратури, його викрили в перевищенні допустимих витрат (22,5 млн євро, встановлених для кампанії 2012 року) на більш ніж 363 тисячі євро, які він повинен був відшкодувати в скарбницю.

Натомість екс-президент заперечує свою причетність. У червні він заявив суду, що не брав участі ні в логістиці своєї кампанії за другий президентський термін, ні в тому, як були витрачені гроші під час підготовки до виборів.