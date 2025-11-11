RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага

Фото: Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии атаковали ВСУ (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины в ночь на 11 ноября атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др. Завод также задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

На НПЗ зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются.

Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - ключевой узел снабжения горюче-смазочными материалами морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

"Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили в Генштабе.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Ударные дроны достигли районов целей. Результаты уточняются.

Напомним, по данным РБК-Украина, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ. Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныНПЗГенштаб ВСУВторжение России в Украину