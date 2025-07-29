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Саранча атакует? В Запорожье создали спецкомиссию из-за нашествия

Саранчу в Запорожье будет контролировать специальная комиссия (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Запорожье на фоне потенциальной угрозы распространения саранчи была создана специальная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение городского главы.

Цель создания и основные задачи комиссии

Согласно документу, обнародованному на официальном портале Запорожского городского совета, распоряжением городского главы №152р (от 25.07.2025) была создана комиссия по "выявлению мест концентрации, размножения и распространения потенциально опасных насекомых саранчи" на территории города.

Распоряжение городского главы (скриншот: zp.gov.ua)

Отмечается, что такое решение было принято руководствуясь:

  • законами Украины "О местном самоуправлении" и "О защите растений";
  • государственными санитарными правилами;
  • протоколом внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области (от 15 июля 2025 года).

Распоряжением городского главы было также утверждено:

  • состав комиссии;
  • Положение о работе комиссии (регламентирующее ее деятельность и механизмы реагирования).

Так, основными задачами комиссии были определены:

  • координация деятельности исполнительных органов городского совета по выявлению и распространению саранчи на территории районов города;
  • проведение мониторинга территорий районов для своевременного выявления мест концентрации, размножения, распространения и контроля численности и вредности потенциально опасных насекомых саранчи на территории города;
  • предупреждение возможных потерь зеленых насаждений;
  • анализ и предоставление рекомендаций относительно возможного применения методов борьбы с особо опасными вредными организмами (саранчой).

Положение о работе комиссии (скриншот: zp.gov.ua)

Контроль за выполнением распоряжения был возложен на заместителей городского главы Андрея Пятницкого и Эллу Слепян.

Ситуация с саранчой в Запорожье и области

Напомним, 11 июля 2025 года на территории Запорожской области впервые обнаружили очаг перелетной саранчи - на территории Кушугумской общины.

В Запорожье во время мониторинговых обследований города обнаружили единичные особи саранчи - в Александровском районе и очаги вредителя - в Коммунарском районе.

Уже вскоре на территории Коммунарского района Запорожья ввели особый режим защиты растений - на площади 6110 гектаров (было заражено ориентировочно около 50% этой площади).

24 июля специалисты Госпродпотребслужбы провели повторное обследование в Коммунарском районе города и установили, что насекомых стало значительно меньше.

Такая же ситуация - в Запорожском городском ботаническом саду и Национальном заповеднике "Хортица".

Между тем в Кушугумской общине первое мониторинговое обследование состоялось 14 июля. Через 10 дней во время очередного обследования установлено уменьшение активности и численности вредителя.

По состоянию на 26 июля миграцию саранчи эксперты фиксировали в юго-восточном направлении - в сторону линии боевого соприкосновения. Обращений от аграриев по выявлению саранчи на их полях в Госпродпотребслужбу не поступало.

В Запорожской областной государственной администрации сообщали также, что в Малокатериновке, Кушугуме и Балабино провели обработку около 200 гектаров земель несельскохозяйственного назначения.

Позже, на этих же территориях, повторно обработали 27 гектаров - чтобы предотвратить возрождение саранчи. На локациях, где были проведены химические обработки, наблюдалось значительное количество мертвых насекомых.

Читайте также, когда первыми фото саранчи начали делиться жители Киева.

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