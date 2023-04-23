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Саперы за неделю разминировали 170 га сельскохозяйственных угодий, - ОК "Юг"

Фото: саперы за неделю разминировали 170 га сельскохозяйственных угодий (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Саперы продолжают проводить разминирование деоккупированных территорий Украины. За последнюю неделю на юге страны удалось разминировать 170 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его данным, в Херсонской области было очищено более 60 га территорий сельскохозяйственных угодий, более 4000 м2 зданий. Кроме этого, были обезврежены и уничтожены около 320 взрывоопасных предметов.

"В Николаевской области более 110 га территорий сельскохозяйственных угодий, обезврежено и уничтожено более 630 взрывоопасных предметов. Всего уже от взрывоопасных предметов воинами-саперами Сил поддержки очищено: 3 140,535 га территории сельскохозяйственных угодий, 21,99 линий 40 км газопроводов, 207,924 км дорог, 332 059 м2 построек, обезврежено и уничтожено 49 439 взрывоопасных предметов", - написал он.

Назаров напомнил, что в случае нахождения подозрительных предметов нужно немедленно сообщить ближайшему отделению полиции, органам местного самоуправления, подразделению ГСЧС по телефону 101 и 102. Подозрительные предметы запрещено самостоятельно передвигать или обезвреживать.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

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