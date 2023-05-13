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Саперы "Спартана" прошли подготовку в Харьковской области: фото

Фото: саперы "Спартана" прошли подготовку (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, военнослужащие бригады "Спартан" прошли инженерно-саперную подготовку в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По данным МВД, гвардейцы приобрели навыки:

  • разминирование;
  • применение мин и взрывчатки;
  • и овладевали ведением инженерной разведки.
Фото: саперы "Спартана" прошли подготовку (t.me/mvs_ukraine)

"Напомним, бригада "Спартан" является удельной составляющей Сил Обороны Украины. Они профессионально уничтожают российских захватчиков и отчаянно дерутся за свободу и суверенитет украинских земель", - сообщили в министерстве.

Напомним, мы сообщали, что в марте военные бригады "Спартан" уничтожили грузовик кафиров с боеприпасами под Бахмутом.

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