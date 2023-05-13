Саперы "Спартана" прошли подготовку в Харьковской области: фото

Сегодня, 13 мая, военнослужащие бригады "Спартан" прошли инженерно-саперную подготовку в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
По данным МВД, гвардейцы приобрели навыки:
"Напомним, бригада "Спартан" является удельной составляющей Сил Обороны Украины. Они профессионально уничтожают российских захватчиков и отчаянно дерутся за свободу и суверенитет украинских земель", - сообщили в министерстве.
Напомним, мы сообщали, что в марте военные бригады "Спартан" уничтожили грузовик кафиров с боеприпасами под Бахмутом.
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