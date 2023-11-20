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САП завершила расследование в отношении судьи, которого поймали на взятке в 4 тысячи долларов

Понедельник 20 ноября 2023 16:59
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САП завершила расследование в отношении судьи, которого поймали на взятке в 4 тысячи долларов Иллюстративное фото: САП завершила расследование в отношении судьи, которого поймали на взятке в 4 тысячи долларов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Следователи завершили расследование по делу судьи из Броваров, пойманного на получение взятки за сокрытие доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным следователей, представитель одной из сторон рассматриваемого судьей дела передал ему взятку за принятие решения о взыскании долга в пользу истца.

Всего размер взятки составил 4 тысячи долларов США. Его передача была разделена на две части. Сначала судья получил тысячу долларов за принятие решения о истребовании доказательств по этому делу.

А в сентябре этого года он был задержан во время получения второй части денег.

Что предшествовало

Напомним, 27 сентября украинские правоохранители задержали судью Броварского городского районного суда. Это произошло во время получения взятки в размере 3 тысячи долларов за "правильное решение вопроса" на судебном заседании.

Всего подозреваемый требовал 4 тысяч долларов.

Во время обысков у судьи изъяли расфасованные в разные конверты 15 600 долларов.

Уже 5 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Бровары САП Суд коррупция
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