САП завершила розслідування у справі брата голови ОАСК Вовка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

"18 листопада 2021 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно адвоката - колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки України та його спільника, який також здійснює адвокатську діяльність, які підозрюються у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що станом на сьогодні матеріали кримінального провадження відкрито підозрюваним та їхнім захисникам для ознайомлення.

Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.