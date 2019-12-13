САП завершила розслідування справи про розкрадання коштів "Ощадбанку"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування справи про розкрадання 20 млн доларів в "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку САП у Facebook.

Так, прокурори САП у п'ятницю, 13 грудня, ухвалили рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у справі "Ощадбанку". За даними САП, у справі "Ощадбанку" до кримінальної відповідальності було притягнуто 13 осіб.

"Зокрема: колишній бенефіціарний власник компаній групи "Креатив", заступниця голови правління АТ "Ощадбанк", колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк", очільниця управління проектного фінансування держбанку, колишні бенефіціари групи компаній "Креатив", низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач", - розповіли в САП.

Зазначається, що дії 12 підозрюваних було кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Колишнього нардепа, який був власником держбанку, підозрюють у організації злочині передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

Нагадаємо, у березні 2019 джерела в САП повідомили про призупинення досудового слідства по справі щодо розкрадання грошей в "Ощадбанку". Зазначалося, що слідство було призупинене через виконання міжнародних правових доручень.