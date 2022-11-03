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САП зарегистрировала производство о подруге Резниченко, которая получает миллиарды на строительство

Фото: Валентин Резниченко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Прокуроры САП зарегистрировали производство о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко, компании которой выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в ответ на запрос УП.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны" и "Большое восстановление. Руководитель Днепропетровской области платит бюджетные миллиарды своей спутнице - расследование", в Единый реестр досудебных расследований 02.11.2022 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

  • ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, - ред.),
  • ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершена повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, - ред.) УК Украины", - говорится в ответе.

Досудебное расследование было поручено детективам НАБУ.

Сам Резниченко на расследование публично пока никак не отреагировал.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что частная компания "Стройинвест Инжиниринг", половина которой записана на тренера по пауэрлифтингу из Днепра Яну Хланту (работает в фитнес-клубе Human), получила на ремонт и содержание дорог Днепропетровской области 1,5 млрд грн. Журналисты выяснили, что помог этому руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Как стало известно, Хланта - близкий человек для Резниченко. Женщина пользуется его автомобилем и получала зарплату в его фирме "Севент Консалтинг Групп". Также они много раз вместе путешествовали за границу.

Вторую половину компании, осваивающей миллиарды через приближенное лицо Павла Чухно, могут контролировать бизнесмены Владимир и Леонид Дубинские, которых США официально объявили в розыск по подозрению в махинациях с недвижимостью в Калифорнии.

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САПДнепропетровская ОГАРезниченко