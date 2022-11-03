САП зарегистрировала производство о подруге Резниченко, которая получает миллиарды на строительство

Прокуроры САП зарегистрировали производство о близкой подруге руководителя Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко, компании которой выделили 1,5 млрд гривен на дороги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в ответ на запрос УП .

Сам Резниченко на расследование публично пока никак не отреагировал.

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях "Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны" и "Большое восстановление. Руководитель Днепропетровской области платит бюджетные миллиарды своей спутнице - расследование", в Единый реестр досудебных расследований 02.11.2022 внесены сведения о совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что частная компания "Стройинвест Инжиниринг", половина которой записана на тренера по пауэрлифтингу из Днепра Яну Хланту (работает в фитнес-клубе Human), получила на ремонт и содержание дорог Днепропетровской области 1,5 млрд грн. Журналисты выяснили, что помог этому руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Как стало известно, Хланта - близкий человек для Резниченко. Женщина пользуется его автомобилем и получала зарплату в его фирме "Севент Консалтинг Групп". Также они много раз вместе путешествовали за границу.

Вторую половину компании, осваивающей миллиарды через приближенное лицо Павла Чухно, могут контролировать бизнесмены Владимир и Леонид Дубинские, которых США официально объявили в розыск по подозрению в махинациях с недвижимостью в Калифорнии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.