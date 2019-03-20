САП викликала Лещенка до суду у справі Труханова

Фото: Сергій Лещенко (УНІАН)

Лещенка чекають в суді з 27 по 29 березня

Народний депутат Сергій Лещенко викликаний до Малиновського суду Одеси у справі мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Керівник САП заявив, що Лещенка чекають в суді в період з 27 по 29 березня.

"Для користі нашої роботи, хотів би запросити пана Лещенка зявитися до Малиновського районного суду міста Одеси в період з 27 по 29 березня по справі обвинувачення Труханова", - повідомив Холодницький

За його словами, Лещенко заявлений як свідок у провадженні.

"Я надіслав цей лист. Наступні три тижні підряд слухається справа Труханова. Сергій Анатольовича би попросив в період з 27 до 29 березня з’явитися з 10 до 16 години. Час явки до суду прошу повідомити прокурора Мусіяку", - додав він.

РБК-Україна писало, що на початку березня 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила про підозру у декларуванні недостовірної інформації меру Одеси Генадію Труханову.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. Його звинувачували у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.