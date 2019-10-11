САП повідомила про підозру Жеваго

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру колишньому народному депутату України 8 скликання за внесення недостовірних відомостей в декларацію. Про це повідомляє прес-служба САП.

Повідомляється, що підозру повідомили у зв'язку з вчиненням злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, мова йде про Костянтина Жеваго.

Встановлено, що колишній народний депутат України не задекларував факт наявності у нього фінансових зобов'язань. Так, в 2015 - 2016 роках екс-депутат не вніс в декларацію понад 10 млн гривень, а в 2017 році - понад 9 млн гривень.

В САП додали, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жеваго. Жеваго проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд грн банку "Фінанси і кредит".

РБК-Украиїна передавало, що минулого місяця слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру Жеваго. Крім того, 23 вересня екс-нардепа викликали на допит.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн на користь Національного банку.