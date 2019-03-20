Холодницький прокоментував ймовірність своєї відставки

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Керівник САП зазначив, що бачить себе виключно на посаді прокурора

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодникий заявив, що бачить себе лише на посаді прокурора. Про це він зявив після засідання комітету Верховної ради з питань запобігання корупції, відповідаючи на питання щодо намірів залишити посаду, передає кореспондент РБК-Україна.

Холодницький зазначив, що не розглядає перспективи піти в політику та залишити посаду керівника САП.

"Да почекайте ви. Ні. Я бачу себе лише прокурором, ані політиком, ні кимось іншим. Враховуючи те, що САП є органом, який наглядає попри весь цей бруд, який ллється... Це означає, що ми робимо все правильно. Ми готові відповідати за кожний наш вчинок...", - додав він

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що потрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

Як відомо, у березні 2018 НАБУ опублікувало записи розмов Холодницького, звинувативши його в тому, що він зливав інформацію про обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. Також він тиснув на прокурорів, щоб ті приймали потрібні рішення.