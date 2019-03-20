ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодницький прокоментував ймовірність своєї відставки

Новини » Політика    20.03.2019 - 16:49
Холодницький прокоментував ймовірність своєї відставки
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Керівник САП зазначив, що бачить себе виключно на посаді прокурора

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодникий заявив, що бачить себе лише на посаді прокурора. Про це він зявив після засідання комітету Верховної ради з питань запобігання корупції, відповідаючи на питання щодо намірів залишити посаду, передає кореспондент РБК-Україна. 

Холодницький зазначив, що не розглядає перспективи піти в політику та залишити посаду керівника САП. 

"Да почекайте ви. Ні. Я бачу себе лише прокурором, ані політиком, ні кимось іншим. Враховуючи те, що САП є органом, який наглядає попри весь цей бруд, який ллється... Це означає, що ми робимо все правильно. Ми готові відповідати за кожний наш вчинок...", - додав він

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що потрібно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

Як відомо, у березні 2018 НАБУ опублікувало записи розмов Холодницького, звинувативши його в тому, що він зливав інформацію про обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. Також він тиснув на прокурорів, щоб ті приймали потрібні рішення.

Холодницький оприлюднить повний перелік закритих справ щодо незаконного збагачення Заступник Холодницького закрив справу про хабар Кучмі від Коломойського
Новини України отставкаНазар Холодницкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся