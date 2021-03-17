САП розкрила подробиці справи проти Венедиктової
Зараз в Україні паралельно розслідуються дві виробництва проти генерального прокурора Ірини Венедиктової за її втручання в справу Олега Татарова. Розслідування проводить Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань через те, що Венедиктова змінила групу прокурорів у справі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив виконуючий обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.
Він заявив, що двічі допитувався по справі Венедиктової в ДБР. При цьому розслідування НАБУ триває, однак поки Венедиктову на допит не викликали, додавши, що не обговорював цю справу з генпрокурором.
"Вона (Ірина Венедиктова - ред.) просто знає, що є таке виробництво. Тут не стоїть питання вдоволення або невдоволення. Є факт, ми розслідуємо. Це робота правоохоронного органу. Всі в рівних умовах, що генеральний прокурор, що пересічний прокурор", - зазначив Грищук.
Голова САП додав, що спілкувався із заступником генпрокурора Олексієм Симоненко, який безпосередньо забрав справу Татарова від НАБУ.
"Кілька разів спілкувалися. На наступний день вранці, після того, як забрали у нас це справа, він мені про це повідомив. У нас відбулася неприємна розмова. Я говорив йому, що це неправильний підхід до розслідування", - пояснив Грищук.
За його словами, під час розмови він і дізнався, що у справі Татарова є якесь рішення суду.
Нагадаємо, в грудні НАБУ оголосило заступнику голови Офісу президента Олексію Татарові про підозру у можливій причетності до корупції.
Пізніше справа Татарова передали на розслідування в Службу безпеки України. При цьому в Офісі генпрокурора заявили, що підозра Татарові було оголошено з порушеннями.
У підсумку НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе втручання генпрокурора Ірини Венедиктової у справу Татарова.