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САП раскрыла подробности дела против Венедиктовой

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 09:30
САП раскрыла подробности дела против Венедиктовой Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Сейчас в Украине параллельно расследуются два производства против генерального прокурора Ирины Венедиктовой за ее вмешательство в дело Олега Татарова. Расследования проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований из-за того, что Венедиктова изменила группу прокуроров по делу.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Он заявил, что дважды допрашивался по делу Венедиктовой в ГБР. При этом расследование НАБУ продолжается, однако пока Венедиктову на допрос не вызывали, добавив, что не обсуждал данное дело с генпрокурором.

"Она (Ирина Венедиктова - ред.) просто знает, что есть такое производство. Здесь не стоит вопрос довольства или недовольства. Есть факт, мы расследуем. Это работа правоохранительного органа. Все в равных условиях, что генеральный прокурор, что рядовой прокурор", - отметил Грищук.

Глава САП добавил, что общался с заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко, который непосредственно забрал дело Татарова от НАБУ.

"Несколько раз общались. На следующий день утром, после того как забрали у нас это дело, он мне об этом сообщил. У нас состоялся неприятный разговор. Я говорил ему, что это неправильный подход к расследованию", - объяснил Грищук.

По его словам, во время того разговора он и узнал, что по делу Татарова есть какое-то решение суда.

Напомним, в декабре НАБУ объявило заместителю главы Офиса президента Алексею Татарову о подозрении в возможной причастности к коррупции.

Позже дело Татарова передали на расследование в Службу безопасности Украины. При этом в Офисе генпрокурора заявили, что подозрение Татарову было объявлено с нарушениями.

В итоге НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело Татарова.

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