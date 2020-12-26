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НАБУ відкрило справу через можливе втручання в роботу САП

Україна, Субота 26 грудня 2020 00:09
НАБУ відкрило справу через можливе втручання в роботу САП
Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження через можливе втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу заступника Офісу президента Олега Татарова. Його підозрюють в можливому хабарництві.

Про це hromadske повідомив Максим Грищук, виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Йдеться про рішення Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Татарова. Вона зробила це ввечері 1 грудня, саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру.

"Ми спочатку подумали, що це помилка, потім зрозуміли, що це не помилка, а була свідома дія. Ми витребували матеріали, вивчили їх і надали вказівки детективам (що змінити у справі - ред.). У них на це пішло десь два тижні", - сказав він.

Після цього НАБУ звинуватило Венедіктову нібито у перешкоджанні в справі Татарова.

Нагадаємо, справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова передали на розслідування до Служби безпеки України. До цього справу вели детективи Національного антикорупційного бюро.

Перед цим НАБУ оголосило Татарову про підозру у можливій причетності до корупції. Слідство стверджує, що він на посаді в будівельної компанії "УкрБуд" нібито був причетний до надання хабара за висновок судового експерта у справі про аферу з квартирами для військових Національної гвардії.

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