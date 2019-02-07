САП просить суд арештувати 300 тис. доларів Насірова з рахунків в Британії

Суд оголосив перерву до 14 лютого

В Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении экс-председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры Facebook.

Как отмечается, прокурор САП подал ходатайство об аресте имущества обвиняемого. Установлено, что экс-глава ГФС минимум в течение 3 лет имел в распоряжении денежные средства в сумме 297,7 долларов на счете в финансовом учреждении на территории Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданного сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами.

По результатам рассмотрения заявленного ходатайства суд, по просьбе стороны защиты, огласил перерыв до 11:00 14 февраля 2019 года для ознакомления стороны защиты с ходатайством и подготовки объяснений.

Кроме этого в судебном заседании стороной обвинения было зачитано 27 страниц обвинительного акта, а всего – 462 страницы.

Ранее сообщалось, что экс-глава ГФС Роман Насиров на протяжении трех лет скрывал 300 тысяч долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании.

Напомним, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров 16 января подал в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты. 21 января ЦИК зарегистрировала Насирова кандидатом в президенты.