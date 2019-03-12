САП передала Луценку подання на двох нардепів

Скуратовський та Дзензерський підозрюються у декларуванні недостовірних відомостей

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генпрокурору Юрию Луценко представления на нардепа от Радикальной партии Сергея Скуратовского и от "Народного фронта" Дениса Дзензерского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

Сообщается, что детективы НАБУ собрали доказательства декларирования недостоверных сведений со стороны Скуратовского и Дзензерского. Генпрокурору направили документы для внесения в Верховную раду представления о согласии на снятие неприкосновенности и привлечение их к ответственности.

Отметим, о том, что САП дорабатывает представление на нардепа Дзензерского, сообщалось еще в ноябре 2017 года. Впервые документ подавался на согласование в ГПУ летом 2017, однако его вернули на доработку. По данным следствия, он не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен.