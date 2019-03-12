ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

САП передала Луценку подання на двох нардепів

Новини » Політика    12.03.2019 - 15:39
САП передала Луценку подання на двох нардепів
Фото: Денис Дзензерський (facebook.com-denys.dzenzerskyy)

Скуратовський та Дзензерський підозрюються у декларуванні недостовірних відомостей

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генпрокурору Юрію Луценку подання на нардепа від Радикальної партії Сергія Скуратовського та від "Народного фронту" Дениса Дзензерського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Повідомляється, що детективи НАБУ зібрали докази декларування недостовірних відомостей з боку Скуратовського та Дзензерського. Генпрокурору направили документи для внесення до Верховної Ради подання про згоду на зняття недоторканності і притягнення їх до відповідальності.

САП передала Луценку подання на двох нардепів

 

Відзначимо, про те, що САП допрацьовує подання на нардепа Дзензерського, повідомлялося ще в листопаді 2017 року. Вперше документ подавався на погодження до ГПУ влітку 2017, однак його повернули на доопрацювання. За даними слідства, він не вказав фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд гривень.

 

САП призупинила досудове слідство щодо розкрадань в Ощадбанку
Новини України нардепнеприкосновенностьСАПСергей Скуратовский
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся