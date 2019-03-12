САП передала Луценку подання на двох нардепів

Фото: Денис Дзензерський (facebook.com-denys.dzenzerskyy)

Скуратовський та Дзензерський підозрюються у декларуванні недостовірних відомостей

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила генпрокурору Юрію Луценку подання на нардепа від Радикальної партії Сергія Скуратовського та від "Народного фронту" Дениса Дзензерського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook САП.

Повідомляється, що детективи НАБУ зібрали докази декларування недостовірних відомостей з боку Скуратовського та Дзензерського. Генпрокурору направили документи для внесення до Верховної Ради подання про згоду на зняття недоторканності і притягнення їх до відповідальності.

Відзначимо, про те, що САП допрацьовує подання на нардепа Дзензерського, повідомлялося ще в листопаді 2017 року. Вперше документ подавався на погодження до ГПУ влітку 2017, однак його повернули на доопрацювання. За даними слідства, він не вказав фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд гривень.



