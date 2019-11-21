САП оскаржила запобіжний захід чиновниці Офісу президента

Прокурором САП подано апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який було застосовано до керівниці одного з головних департаментів Офісу президента Світлані Кондзелі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Як зазначається, САП наполягає на обранні підозрюваній більш суворого запобіжного заходу - а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 7,7 млн гривень застави.

Крім того, до суду апеляційної інстанції скерована ще одна скарга прокурора - щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці міністра культури України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд застосував до Світлани Кондзели запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На підозрювану покладено ряд процесуальних обов'язків, в тому числі носіння електронного браслету.

РБК-Україна писало, що чиновниці ОП та її спільнику повідомили про підозру за статтями закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги посадовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів (передбачені ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).