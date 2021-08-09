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САП оскаржила запобіжний захід Чаусу

Автор: Олег Черниш

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Раньше суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Про це РБК-Україна повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

"Сьогодні САП подала апеляційну скаргу", - сказала вона.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відзначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя зник в Молдову.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де знаходиться суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.

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НАБУМикола ЧаусСуд