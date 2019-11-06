САП оголосила обвинувальний акт щодо Труханова

У середу, 6 листопада, на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Зазначимо, що Труханов підозрювався у декларуванні недостовірної інформації за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

"На засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення і сторона захисту виступили з вступними промовами. Крім того, колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів по справі", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання призначено на 22 листопада.

Нагадаємо, раніше слідство встановило, що у 2015-16 роках Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки в ряді суб'єктів, відсотки по вкладах в банках. Всього у декларації 2015 року він не вніс майна на загальну суму 32,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у мера Одеси є спільні діти.

Також РБК-Україна писало, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова. В бюро нагадали, що Одеський міський голова звинувачувався у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.