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САП оголосила підозру екс-нардепу Скуратовському

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 16:16
САП оголосила підозру екс-нардепу Скуратовському
Фото: Сергій Скуратівський (facebook.com-serhii.skuratovsky)

Скуратівського підозрюють у внесенні недостовірних відомостей в декларацію

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру колишньому народному депутату від партії "Радикальна партія Олега Ляшка" Сергію Скуратівському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook.

Як повідомляється. колишнього чиновника підозрюють у внесенні недостовірних відомостей в декларацію.

"Колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме в приховуванні наявності у його сім'ї корпоративних прав на три юридичних особи загальною вартістю понад 24 млн грн, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн", - йдеться в повідомленні

У зв'язку з тим, що місцезнаходження особи в даний час не встановлено, повідомлення про підозру вручено передбачених ст. 278 КПК України спосіб для вручення повідомлень. В даний час вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що САП відкрили справу на Скуратівського ще в жовтні 2017 року. Йому інкримінують те, що він 3 роки поспіль не вказував у декларації будівельний бізнес дружини. Також нардеп прописав в сімейній квартирі своїх помічників - формальних власників яхт-клубу і мисливських угідь.

Крім того, у березні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила колишньому генпрокурору Юрію Луценку подання на нардепів від Радикальної партії Сергія Скуратівського і "Народного фронту" Дениса Дзензерського.

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