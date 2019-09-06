САП объявила подозрение экс-нардепу Скуратовскому

Фото: Сергей Скуратовский (facebook.com-serhii.skuratovsky)

Скуратовского подозревают во внесении недостоверных сведений в декларацию

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение бывшему народному депутату от партии "Радикальная партия Олега Ляшка" Сергею Скуратовскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Как сообщается. бывшего чиновника подозревают во внесении недостоверных сведений в декларацию.

"Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличии у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины способ для вручения сообщений. В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что САП открыли дело на Скуратовского еще в октябре 2017 года. Ему инкриминируют то, что он 3 года подряд не указывал в декларации строительный бизнес супруги. Также нардеп прописал в семейной квартире своих помощников - формальных владельцев яхт-клуба и охотничьих угодий.

Кроме того, в марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила бывшему генпрокурору Юрию Луценко представления на нардепов от Радикальной партии Сергея Скуратовского и "Народного фронта" Дениса Дзензерского.