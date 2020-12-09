В САП пояснили, чому справу "Роттердам+" закрито

У справі "Роттердам+" немає ні доказів провини, ні встановленого збитку, ні потерпілих через що передати справу в суд неможливо.

Про це повідомляє "Слово і Діло" з посиланням на виступ старшого прокурора САП Віталія Пономаренка в комітеті Верховної ради з питань антикорупційної політики.

"На моє переконання, йти в суд з тими матеріалами, які є, ми не маємо права. Тому що, по-перше, у нас не встановлені розміри збитків. По-друге, у нас не встановлені самі постраждалі. Тобто, навіть якщо ми можемо сказати, що є якась сума збитків, то немає того, кому вони нанесені", - зазначив Пономаренко.

Він також додав, що зараз слідство у справі по формулі "Роттердам+" зупинено і залишилося тільки два дні строку досудового розслідування.

"На сьогодні досудове слідство по справі зупинено. Я хотів би звернути увагу, що набрало чинності дві абсолютно різні за своїм змістом постанови слідчих суддів, винесені на одних і тих же досліджених матеріалах. Але одна слідча суддя визнала постанову про закриття обґрунтованим, інша - скасувала. Слідство зупинено і залишилося два дні строку досудового розслідування. Цей термін кінцевий і він не може бути надалі продовжений", - підкреслив прокурор.

Нагадаємо, 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". З 17 листопада це рішення вступило в законну силу і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.