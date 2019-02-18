САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Онищенка

Прокурори САП направили до суду обвинувальний акт по "газовій справі"
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по так называемому газовому делу об обвинении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу САП.
В пресс-службе сообщают, что досудебное расследование осуществлялось в порядке специального досудебного расследования. САП сообщила, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акт.
"Обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде. В случае дальнейшего пребывания указанных лиц от суда, судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора, может осуществляться без них в порядке специального судебного производства" , - добавили в пресс-службе САП.
Добавим, детективы НАБУ также расследуют возможную растрату имущества государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" по сговору со служебными лицами ПАО "Пласт", фактическим владельцем которого является компания Ostexpert Limited, которая принадлежит нардепу Онищенко.