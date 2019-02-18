САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Онищенка

Прокурори САП направили до суду обвинувальний акт по "газовій справі"

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по так называемому газовому делу об обвинении народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу САП.

В пресс-службе сообщают, что досудебное расследование осуществлялось в порядке специального досудебного расследования. САП сообщила, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не явились на вызов для получения обвинительного акт.

"Обвиняемые в любое время могут принять решение о персональном участии и отстаивании своей позиции в суде. В случае дальнейшего пребывания указанных лиц от суда, судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора, может осуществляться без них в порядке специального судебного производства" , - добавили в пресс-службе САП.

Напомним, НАБУ получило разрешение на заочное осуждение Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Добавим, детективы НАБУ также расследуют возможную растрату имущества государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" по сговору со служебными лицами ПАО "Пласт", фактическим владельцем которого является компания Ostexpert Limited, которая принадлежит нардепу Онищенко.