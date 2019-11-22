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САП скерувала до суду обвинувачення екс-заступнику міністра екології

Новини » Політика     22.11.2019 - 12:49
САП скерувала до суду обвинувачення екс-заступнику міністра екології
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Його підозрюють в недекларуванні статків на майже 7 млн грн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували до суду обвинувальний акт у справі про обвинувачення екс-заступника міністра екології та природних ресурсів України у поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2015-2016 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Зазначається, що на сьогодні колишній посадовець та його захисники ознайомились з матеріалами слідства та обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

В ході досудового слідства, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді заступника міністра, умисно не відобразила у щорічних деклараціях факт користуванням домоволодінням та земельною ділянкою. Крім того, він не зазначив квартиру та 2 автомобіля, що належать його близьким родичам та які перебували у його користуванні. Загальна вартість незадекларованих статків сягає понад 6,9 млн грн.

РБК-Україна писало, що екс-міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський оголошений в розшук, через що і закрито справу.

Раніше повідомлялося, що представників держпідприємства і чиновників органів Держекоінспекції підозрюють у привласненні 15 млн на схемах утилізації небезпечних відходів буріння.

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