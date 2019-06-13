САП направила до суду справу по проекту "Стіна"

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з детективами Національного антикорупційного бюро завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів, виділених на проект "Стіна". Про це повідомляє прес-служба САП.

Обвинувачення пред'явлено трьом посадовим особам Державної прикордонної служби, трьом директорам фірм підрядників та двом посередникам.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи ДПС заволоділи державними коштами, чим спричинили збитки державі на загальну суму 16,7 млн гривень. Також службовими особами ДПС здійснено нецільове використання бюджетних коштів за програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" відповідно до розпорядження Кабміну та проведено видатки на реконструкцію приміщень на вул. Стартовій, 11 в м. Харкові (Харківська авіаційна ескадрилья) під службові приміщення, чим допущено нецільове використання коштів на загальну суму 13, 2 млн гривень.



За епізодом створення фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, через які "виводилися" державні кошти, державі заподіяно майнову шкоду в розмірі 10 млн гривень.



"Обвинувачення пред’явлено за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч. 2 ст. 210 КК України", - йдеться у повідомленні.

Справу направили до Дарницького суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що досудове розслідування щодо 8 підозрюваних у розкраданнях на проекті "Стіна" завершилося в липні 2018 року. Посадові особи Держприкордонслужби та представники бізнесу підозрюються в корупції, яка завдала шкоди інтересам держави у розмірі понад 16,68 млн гривень. Розкрадання відбувалося шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт.