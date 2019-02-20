САП знову скерувала в ГПУ подання на Дубневича

Проект подання направили до Генпрокуратуру 14 лютого

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова направила Генпрокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом заявила начальник пятого отдела прокуроров САП Ольга Яровая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

По ее словам, проект представления направили в Генпрокуратуру 14 февраля. Генпрокуратура пока не приняла решение по документу.

Напомним, УВК НАБУ проводит следствие по факту возможной служебной халатности детектива во время расследования уголовного производства о хищении природного газа НАК "Нафтогаз Украины" более 1,4 млрд грн, так называемой "газового дела Дубневичей".

Как писало РБК-Украина ранее, детективы НАБУ завершили расследование так называемого "газового дела народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей" о завладения природным газом НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 308 млн кубометров на сумму свыше 1,4 млрд гривен.