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НАБУ почало слідство проти детектива у "газовій справі Дубневичів"

Новини » Політика    18.02.2019 - 15:37
НАБУ почало слідство проти детектива у "газовій справі Дубневичів"
Фото: НАБУ (nabu.gov.ua)

Відкрити провадження НАБУ зобов'язав суд

Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро (УВК НАБУ) проводить слідство за фактом можливої службової недбалості детектива під час розслідування кримінального провадження про розкрадання природного газу НАК "Нафтогаз України" на понад 1,4 млрд грн, так званої "газової справи Дубневичів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло"

Як зазначається, відповідне провадження було порушене на підставі рішення Солом'янського районного суду міста Києва.

Як відомо, директор ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" Андрій Гнатуш подав заяву про ймовірне вчинення злочину детективом НАБУ, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). УВК НАБУ не внесло відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), у зв'язку з чим, адвокат в інтересах ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" подав скаргу на бездіяльність УВК НАБУ. Суд скаргу задовольнив і зобов'язав УВК НАБУ внести ці відомості до ЄРДР.

Після порушення провадження представник ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" подав заяву про визнання потерпілим у цьому провадженні. Однак постановою детектива фірмі було відмовлено. Тому адвокат в інтересах ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" подав скаргу про скасування цієї постанови. Суддя Ірина Антипова скаргу задовольнила і скасувала постанову.

Як писало РБК-Україна раніше, детективи НАБУ завершили розслідуваннятак званої "газової справи народних депутатів Ярослава і Богдана Дубневичів" про заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз України" в розмірі понад 308 млн кубометрів на суму понад 1,4 млрд гривень.

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