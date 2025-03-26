Санкционный разворот? Ослабят ли США давление на Россию и что будет с ее нефтью и газом

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Почему могут ослабить санкции против РФ

Экспорт нефти и газа является ключевым источником доходов Российской Федерации. Этот сектор находится под санкциями с 2014 года, которые значительно усиливались с 2022 года, а 10 января 2025-го уходящая администрация Джо Байдена объявила о самом жестком раунде ограничений.

В течение этих лет санкции США (вместе с доступом к американским энергоносителям) поддерживали усилия Евросоюза по сокращению денежных потоков Москвы на финансирование войны. Однако ситуация может измениться в ближайшие месяцы. Администрация президента Дональда Трампа одновременно угрожает экономически "похоронить" РФ и предлагает смягчить санкции в ходе переговоров по Украине.

Например, в феврале госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром Сергеем Лавровым заявил, что некоторые из санкций могут быть сняты в рамках мирного урегулирования. Позже он подчеркивал, что Москва пока для этого ничего не сделала.

Тем не менее, по данным Reuters, такая возможность рассматривается. В частности, Белый дом уже попросил американский Минфин изучить варианты ослабления энергетических санкций. Но без уступок со стороны России отменять их не будут, добавило издание.

Если же в ходе переговоров о прекращении войны наметится прорыв, то Вашингтон смягчит ограничения. Что в конечном счете коснется и санкций Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на неназванных представителей администрации Трампа. Президент США уже показал свое влияние. В начале года Венгрия угрожала наложить вето на продление мер, но после звонка Рубио в Будапешт передумала срывать санкционную программу ЕС.

Январские санкции США в том числе затронули теневой флот танкеров, которые продают российскую нефть по всему миру. Из-за этих ограничений танкеры задерживают, а порты опасаются наказания за серый бизнес с Москвой. Без американских санкций Европе будет сложно в одиночку контролировать суда. Кроме того, без поддержки Вашингтона она не сможет обеспечить соблюдение потолка цен в 60 долларов за баррель. Особенно с учетом, что эта схема давно дает сбои.

При этом в любой момент Трамп может сменить курс, предложив ослабить ограничения, например, в ходе двусторонних контактов с Владимиром Путиным или их команд.

На днях в Саудовской Аравии представители США, России и Украины провели "непрямые переговоры". Их результатом стали договоренности о перемирии в небе и на Черном море. И если заявление Вашингтона выдержано в сухом тоне без деталей, то Москва привязала безопасность судоходства к отмене санкций против "Россельзхозбанка" и других финансовых организаций, подключению их к SWIFT, снятию ограничений на обслуживание в портах и санкций с части судов под российским флагом.

Накануне Трамп заявил, что его команда изучает условия Кремля. "Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", - отметил он, в том числе имея в виду отмену некоторых санкций.

Пока эти меры не касаются энергетического сектора, но могут означать определенную тенденцию. Украинская сторона же в целом допускает, что некоторые санкции могут быть отменены, если это поможет обеспечить безопасность и справедливость. Как заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью Politico, Киев готов это обсуждать.

Что может измениться, если санкции ослабнут

До полномасштабного вторжения в Украину и санкций Россия была одним из крупнейших поставщиков мазута в США, экспортируя до 1 млн тонн в месяц. Страна также поставляла некоторое количество сырой нефти, преимущественно с Дальнего Востока. Если санкции ослабят, поставки могут возобновиться, пишет Reuters.

Основным покупателем российской нефти и газа до войны была Европа. Но несколько пакетов санкций и стремление блока избавиться от зависимости от РФ резко сократили эти объемы.

По данным Евростата, объем нефтяного импорта из России в IV квартале 2024 года составил 10% от того, что было в I квартале 2021-го. По крайней мере, до следующего пересмотра санкций изменения в импорте российской нефти и газа маловероятны.

Более серьезное влияние на российский энергетический экспорт и доходы может оказать ослабление финансовых санкций США. Перекрыв доступ крупнейших банков РФ к глобальной платежной системе SWIFT и другим финансовым услугам, эти ограничения повысили комиссионные сборы и привели к многомесячным задержкам платежей для российских экспортеров, которые вынуждены использовать альтернативные схемы оплаты. Ослабление санкций США по факту разблокирует для них операции в долларах.

На сегодня российские и китайские банки нашли обходные пути. Однако платежи в валюте, отличной от доллара США, обходятся дорого, поскольку поставщикам нефти приходится делать несколько конвертаций, что увеличивает комиссию за транзакции.

В ноябре 2025 года США ввели санкции против "Газпромбанка", который обрабатывал платежи за российский газ для оставшихся европейских клиентов. С тех пор Вашингтон делал временные исключения для Венгрии, Словакии и Турции, чтобы упростить им расчеты с Москвой.

Что будет с ценами на нефть и возобновятся ли поставки газа в ЕС

Евросоюз и США вместе с партнерами по "Большой семерке" ввели ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Он запрещает западным страховщикам и трейдерам содействовать торговле выше этого уровня. Если Вашингтон отменит потолок, то российские экспортеры смогут найти больше компаний, готовых работать с ними.

Цены на нефть марки Urals обрушились в 2022-ом, когда основные европейские НПЗ прекратили импорт. Сейчас эта нефть оценивается по отношению к мировому эталону Brent (около 73 долларов) со скидкой около 10 долларов за баррель, по сравнению с типичной довоенной разницей 1-2 доллара.

При ослаблении санкций цены на российский Urals могут вырасти. Но вряд ли вернутся к прежней разнице с Brent до отмены европейских ограничений. До тех пор Россия продолжит продавать большую часть ресурсов Индии и Китаю. А отмена санкций против теневого флота танкеров даст ей возможность больше зарабатывать на продаже сырой нефти.

Что касается газа, то санкций на импорт российского трубопроводного газа нет. Но большинство стран прекратили его закупки после полномасштабного вторжения России в Украину. В результате чего российский монополист "Газпром", возможно, стал крупнейшей корпоративной жертвой войны, отмечает Reuters. По итогам 2024 года компания получила исторический убыток в 1 трлн рублей (почти 13 млрд долларов). Однако, как пишет Forbes, показанный в отчетности убыток, скорее, "бумажный". И показывает состояние только газового бизнеса "Газпрома", хотя холдинг в основном зарабатывает за счет нефтяной дочерней компании.

Ослабление санкций в этой сфере вряд ли вернет поставки российского газа на довоенный уровень. Во-первых, Европа ставит перед собой задачу полностью отказаться от него, а во-вторых, ущерб инфраструктуре (например, подрыв "Северных потоков" или последние удары по станции в Судже, которая была точкой входа в газотранспортную систему Украины) ограничит любой потенциальный газовый экспорт на Запад.

При подготовке текста использовались публикации Reuters и Politico.