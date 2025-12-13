Санкции не остановили экспорт: греческие танкеры помогают России продавать нефть

По данным сервисов мониторинга морского трафика, греческие танкеры Velos Topas и Irini были замечены в Финском заливе вблизи российских портов. В частности, Velos Topas находился в порту Лаукаансуу - одном из ключевых нефтяных терминалов России, а Irini фиксировали у берегов Санкт-Петербурга.

Факт присутствия судов под греческим флагом в Балтийском море выглядит неожиданно, ведь страны ЕС пытаются ограничить доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Впрочем, морские эксперты подтверждают, что регистрация судов в Греции сама по себе не означает нарушение санкций. Европейское законодательство позволяет транспортировку российской нефти при соблюдении четких условий:

экспорт запрещен в страны ЕС;

цена нефти не должна превышать установленную санкциями предельную границу.

Например, греческий танкер Minerva Julie после захода в российский порт направляется не в Европу, а в Тайвань.

Экспорт нефти в обход санкций

Россия активно использует так называемый "теневой флот" - сеть судов, зарегистрированных за пределами ЕС и скрытых за сложными корпоративными структурами.

Ситуация с греческими танкерами демонстрирует, что даже суда из стран Евросоюза могут участвовать в перевозке российской нефти легально.

По оценкам экспертов, 30-40% экспорта российской нефти проходит через Балтийское море.

Западные государства воздерживаются от силового вмешательства для остановки танкеров, поскольку Москва может трактовать это как враждебные действия или даже акт войны.