Санкции не остановили экспорт: греческие танкеры помогают России продавать нефть

Фото: греческие танкеры перевозят российскую нефть в Балтийском море (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Греческие нефтяные танкеры продолжают работать в российских портах Финского залива, способствуя экспорту нефти из РФ, несмотря на санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание YLE.

По данным сервисов мониторинга морского трафика, греческие танкеры Velos Topas и Irini были замечены в Финском заливе вблизи российских портов. В частности, Velos Topas находился в порту Лаукаансуу - одном из ключевых нефтяных терминалов России, а Irini фиксировали у берегов Санкт-Петербурга.

Факт присутствия судов под греческим флагом в Балтийском море выглядит неожиданно, ведь страны ЕС пытаются ограничить доходы Кремля от экспорта энергоносителей.

Впрочем, морские эксперты подтверждают, что регистрация судов в Греции сама по себе не означает нарушение санкций. Европейское законодательство позволяет транспортировку российской нефти при соблюдении четких условий:

  • экспорт запрещен в страны ЕС;

  • цена нефти не должна превышать установленную санкциями предельную границу.

Например, греческий танкер Minerva Julie после захода в российский порт направляется не в Европу, а в Тайвань.

Экспорт нефти в обход санкций

Россия активно использует так называемый "теневой флот" - сеть судов, зарегистрированных за пределами ЕС и скрытых за сложными корпоративными структурами.

Ситуация с греческими танкерами демонстрирует, что даже суда из стран Евросоюза могут участвовать в перевозке российской нефти легально.

По оценкам экспертов, 30-40% экспорта российской нефти проходит через Балтийское море.

Западные государства воздерживаются от силового вмешательства для остановки танкеров, поскольку Москва может трактовать это как враждебные действия или даже акт войны.

 

Санкции против России

Напомним, что Европейский Союз может в январе принять уже 20-й пакет санкций против РФ, при этом официальные обсуждения должны стартовать после новогодних праздников. Один из высокопоставленных чиновников ЕС отметил, что пока этот вопрос не относится к первоочередным.

В то же время источники сообщают, что продолжаются неформальные консультации относительно возможного нового пакета, в частности относительно санкционных списков. Впрочем, собеседники отмечают, что речь идет об обычном подготовительном процессе.

Напомним, в октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, направленный на сокращение доходов Кремля и блокирование схем обхода ограничений через третьи страны.

