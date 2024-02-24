Санкции, замороженные активы РФ и "выборы". G7 сделала заявление по Украине

Страны "Группы семи" (G7) призывают Россию прекратить агрессию и вывести войска из Украины, а также обещают вводить новые антироссийские санкции и продолжать работу над использованием российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В своем заявлении страны G7 пообещали продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждать приверженность долгосрочной безопасности Украины, в частности, путем заключения и выполнения соглашений о гарантиях безопасности .

Также в G7 призвали Россию "немедленно прекратить захватническую войну" и полностью и безусловно вывести свои войска с международно признанной территории Украины. Также в G7 обещают не признавать российские "выборы".

"Мы никогда не признаем ни прошлых, ни будущих "выборов", проведенных Россией на территории Украины, ни их результатов. Заявленное намерение России провести голосование на президентских выборах в украинских регионах является вопиющим нарушением суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

Страны G7 также обещают вводить новые санкции, чтобы ослаблять военную машину РФ, а также препятствовать обходу этих санкций, в частности с помощью третьих стран.

"Мы будем продолжать принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают войну России, в том числе вводя дополнительные меры в отношении организаций в третьих странах, где это целесообразно. Мы призываем финансовые учреждения воздерживаться от поддержки российской военной машины, и мы будем принимать соответствующие меры в соответствии с нашими правовыми системами, чтобы сдержать такое поведение", - отмечается в заявлении.

Также в G7 пообещали продолжать работу над поиском путей использования замороженных активов РФ на поддержку Украины. В то же время в G7 заверили, что эти активы будут заморожены, пока Россия не заплатит за весь ущерб, причиненный Украине.

"Мы просим наших министров продолжить работу и накануне Апулийского саммита сообщить обо всех возможных способах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом", - отметили страны G7 в своем заявлении.

Напомним, на заседании G7 присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к лидерам стран G7 и призвал их предоставить Украине все нужное оружие и сделать это вовремя.

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