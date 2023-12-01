Санкции не влияют? Большинство олигархов из РФ нарастили свои состояния за год, - Bloomberg

Большая часть российских миллиардеров смогли нарастить свои состояния с начала 2023 года. Всего они увеличились на 38,575 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров").
В общий рейтинг, который состоит из 500 миллиардеров, вошло 25 россиян. Состояния только трех из них уменьшились с 1 января 2023 года.
В первую сотню рейтинга попали шестеро россиян:
Потанин смог увеличить свое состояние на 2,11 млрд долларов. Сейчас оно составляет 30,7 млрд долларов.
Михельсон с 1 января увеличил состояние на 2,71 млрд долларов. Общее - 27,3 млрд долларов.
Алекперов с начала года разбогател на 9,14 млрд долларов. Общее состояние - 24,5 млрд долларов.
Лисин увеличил состояние на 3,07 млрд долларов за год. Общее - 22,9 млрд долларов.
Усманов с начала года обогатился на 1,87 млрд долларов. Общее состояние - 20,3 млрд долларов.
Мордашов смог увеличить состояние на 618 млн долларов. Общее - 19,3 млрд долларов.
Ниже первой сотни в рейтинге находятся 19 российских миллиардеров. Примечательно, что и у этих дела шли хорошо. Только у троих из 19 состояния за год уменьшились:
Напомним, по данным СМИ, по меньшей мере 82 российских олигарха помогают властям своей страны финансировать войну против Украины.
В частности, они их предприятия производят компоненты для бомб, военную технику, а также оказывают различные услуги для солдат.
К примеру, еще 13 июля выяснилось, что Владимир Лисин (72 место в рейтинге Bloomberg) поставлял на российские оборонные заводы сталь. Ее могли использовать и производители ядерных боеприпасов.
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