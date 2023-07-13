Миновал санкции. Российский олигарх Лисин работает на оборонку и тюрьмы РФ, - СМИ

Российский олигарх Владимир Лисин после полномасштабного вторжения в Украину продолжает работать на оборонку и тюрьмы в РФ. Он до сих пор не попал под санкции Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Ранее журналисты выяснили, что завод Лисина по меньшей мере до 2019 года поставлял сталь государственным производителям ядерных боеприпасов России.

По данным расследователей, российский производитель стали "Новолипецкий металлургический комбинат", принадлежащий Лисину, в течение 2022-2023 годов 8 раз побеждал в тендерах государственных органов РФ. Семь из них - это поставки стали для колонии №1 в Костромской области. Сумма контрактов составила 66,2 млн рублей (729 тысяч долларов).

Еще один тендер - это поставки стали для завода "Изумруд" во Владивостоке. Предприятие работает в военно-оборонном комплексе России. Там разрабатывают системы управления артиллерией, двигатели для беспилотников и системы сброса взрывчатки из БПЛА.

Стоит отметить, что в начале года представитель российского диктатора Юрий Трутнев официально посетил "Изумруд" на Дальнем Востоке. Там ему показали разработки для беспилотников.

Журналисты обратились к заводу олигарха "НЛМК" за комментарием. Однако там ответили, что продают сталь на внутренний рынок только для гражданского применения. Также заявили, что "Изумруд" производит и бытовые приборы.

Что известно о Лисине

Владимир Лисин является одним из богатейших олигархов России. В 2022 году Forbes поставил его на первое место в списке самых богатых россиян, а в этом году он занял третье место. За год войны его состояние выросло с 18,4 млрд долларов до 22 млрд. долларов.

У олигарха есть дочерние компании металлургической империи в Европе и США. При этом против Лисина ввели персональные санкции только Украина и Австрия. Российский олигарх миновали санкции США и ЕС.

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