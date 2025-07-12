Санкции Трампа станут аналогом глобального эмбарго на российскую нефть, - The Times

Издание напомнило, что ранее Трамп избегал новых экономических санкций против России, надеясь, что сможет договориться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но на этой неделе его риторика претерпела резкие изменения: президент США заявил, что "устал от лжи Путина".

Одновременно с этим Сенат США обсуждает двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Он предусматривает введение тарифов в размере 500% на все товары из стран, которые покупают у России энергоносители. Трамп называл этот законопроект "чрезмерным", но сейчас говорит, что "внимательно изучает" идею.

Фактически, это вторичные санкции, которые направлены не столько против непосредственно России, сколько против ее лучших клиентов-покупателей - Китай, Индия и Турция могут серьезно пострадать. Также ограничения могут поставить крест на "теневом флоте" - танкерах, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

При этом пошлины в 500% на товары любителей покупать энергоресурсы от Кремля фактически можно приравнять к глобальному эмбарго на российскую нефть, сказал изданию Максимилиан Гесс из Института исследований внешней политики. Однако эксперт сомневается, что Трамп пойдет на этот шаг - поскольку цены на нефть могут прыгнуть до уровня в 100 долларов за баррель.

"Если только Трамп не решит, что угроза со стороны России перевешивает экономические потери... то нет", - добавил он.