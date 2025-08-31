RU

Санкции и инструмент SAFE: главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины

Фото: в ЕС готовы поддерживать Украину и готовы к переговорам о вступлении (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос и министры иностранных дел стран ЕС обсудили поддержку Украины и поддержали начало переговоров о вступлении в сообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кос соцсети Х.

По словам еврокомиссара, в Эстонии состоялась встреча с министрами иностранных дел, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

Темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, а также кредитный инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

Также Кос подчеркнула готовность начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Во время встречи еврокомиссар отметила, что жестокие атаки россиян на украинских гражданских лиц "напоминают нам, что Россия не стремится к миру".

Защита ЕС интересов Украины

Напомним, в ЕС гарантии безопасности для Украины планируют реализовывать в виде тренировочных и гражданских миссий. Это позволит присоединиться к ним даже нейтральным государствам-членам.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила о намерении отправить в Украину военных инструкторов в рамках тренировочной миссии EUMAM.

Тем временем Европарламент объявил об иске против Совета ЕС из-за принятия оборонной программы SAFE на 150 млрд евро без его участия. В Брюсселе это назвали угрозой раскола между институтами ЕС.

Евросоюз