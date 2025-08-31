Санкции и инструмент SAFE: главы МИД стран ЕС обсудили поддержку Украины

По словам еврокомиссара, в Эстонии состоялась встреча с министрами иностранных дел, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

Темой обсуждений стали жесткий 19-й пакет санкций, а также кредитный инструмент SAFE на 150 млрд евро для усиления оборонной поддержки Украины.

Также Кос подчеркнула готовность начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Во время встречи еврокомиссар отметила, что жестокие атаки россиян на украинских гражданских лиц "напоминают нам, что Россия не стремится к миру".