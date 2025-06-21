Санкции против производителей российского "Орешника": Зеленский озвучил неприятные данные

Больше половины российских компаний, участвующих в производстве российской ракеты "Орешник", до сих пор не находятся под санкциями. Хотя ограничения могли бы значительно усложнить процесс изготовления ракет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения з журналистами 21 июня.
По словам украинского президента, к производству российской "чудо-ракеты" привлечено 39 российских компаний. Из них 21 компания до сих пор не находится под какими-либо западными ограничениями.
"А это значит, что они получают детали и компоненты для "Орешника". И им это нужно, потому что без этих деталей "Орешника" не будет. И поэтому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что "Орешник" изготавливается, как мы видим, непросто и долго", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что есть много других российских компаний из состава оборонно-промышленного комплекса России, которые находятся под санкциями. Это значительно усложняет для иностранных компаний попытки продавать россиянам запрещенные компоненты для вооружения.
"Орешник" - это баллистическая ракета средней дальности с разделяющимися боеголовками, разработанная на базе проекта РС-26 "Рубеж". Проект РС-26 россияне не смогли довести до "ума", и решили сделать что-то попроще. Характеристики:
Отметим, 21 ноября 2024 года Россия впервые применила во время полномасштабной войны против Украины ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого российский диктатор Владимир Путин признал испытания этого вида вооружения.
С момента атаки на Днепр для российских "политиков" и пропагандистов сначала стало традицией пытаться запугивать Украину "Орешником". Но после первого запуска "Орешника" по меньшей мере две попытки запустить его по Украине снова с треском провалились. Первая из запущенных ракет взорвалась в полете, а вторая даже не вышла из пусковой шахты.
Более того, на Западе почти никак не прокомментировали атаку "Орешника" на Днепр. Украина также не отреагировала так, как планировали в Кремле. С этого момента упоминания об "Орешнике" в России стали эпизодическими.
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