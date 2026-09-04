Санкции против России тормозятся в Конгрессе из-за страха дорогого бензина

Документ позволил бы Трампу ввести 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа и пяти стран, наиболее помогающих России обходить санкции - крупнейшими покупателями являются Китай, Индия и Турция.

Розничная торговля и влиятельная Торговая палата США выступили против, опасаясь, что закон даст Трампу новое основание для масштабных пошлин.

Автор законопроекта - покойный сенатор Линдси Грэм. В Сенате документ прошел преимущественным голосованием 86 против 11 - в основном в знак памяти о внезапно умершем в июле Грэме. В Палате представителей настроение оказалось значительно прохладнее.

Спикер Майк Джонсон заявил, что голосование вряд ли состоится до выборов 3 ноября – против выступают ведущие демократы в профильных комитетах, а также часть республиканцев.

Отдельно законодатели оценивают риск роста цен на бензин: если закон заставит Индию и других покупателей искать нефть в других странах, цены могут подскочить еще больше, а они и так выросли после войны с Ираном.

Демократы опасаются другого - что Трамп использует закон как новое юридическое основание для пошлин.

"Я не готов давать ни одному президенту, а особенно этому, больше неограниченных полномочий по пошлинам", - заявил конгрессмен-демократ Брэд Шнайдер.