Санкции усиливаются: Норвегия ударила по "теневому флоту" и дронам России

В перечень санкций попали 189 судов так называемого "теневого флота", которые Россия использует для обхода ограничений, а также 17 физических лиц и 58 компаний, причастных к поставкам дронов, оружия, боеприпасов, военной техники, ключевых компонентов и логистической поддержки для российского военно-промышленного комплекса.

"Санкции являются сигналом о том, что Норвегия и ЕС продолжают давление на Россию. 17-й пакет санкций еще больше поражает российскую экономику и военную мощь, в частности благодаря удвоению количества судов, входящих в теневой флот. Это важный вклад в общее европейское давление на незаконную агрессивную войну России", - заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

В перечень экспортного контроля внесено еще 31 юридическое лицо, которые теперь подлежат более жестким ограничениям по поставкам отдельных товаров. Эти субъекты считаются конечными потребителями военной продукции, являются частью российского оборонно-промышленного комплекса или имеют связи с оборонной сферой и сферой безопасности РФ. Также расширен список товаров и технологий, экспорт которых запрещен.