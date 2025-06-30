Санкции ЕС против России будут действовать минимум до 2026 года

Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер против Российской Федерации в связи с продолжающимися действиями по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции продлены на шесть месяцев - до 31 января 2026 года.

Экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года.

Обширный спектр ограничений

В настоящее время санкции охватывают широкий спектр отраслей: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Также введен запрет на импорт и транспортировку российской нефти морским путем и отдельных нефтепродуктов в ЕС.

Дополнительно применяется отключение ряда российских банков от системы SWIFT и приостановка вещания и лицензий в ЕС для ряда кремлевских пропагандистских СМИ. Отдельные меры направлены на борьбу с обходом санкций.

Нарушения международного права

До тех пор, пока Российская Федерация продолжает незаконные действия, нарушающие фундаментальные нормы международного права, включая запрет на применение силы, ЕС будет сохранять санкции и, при необходимости, усиливать их.

История и контекст

Решение о санкциях было принято Советом 31 июля 2014 года в связи с агрессивными действиями России против Украины. Помимо экономических санкций, действуют и другие меры: ограничения экономических связей с оккупированным Крымом, Севастополем и неподконтрольными территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также применяются персональные санкции: заморозка активов и запрет на въезд для сотен физических и юридических лиц.

Поддержка Украины

С момента вторжения в феврале 2022 года ЕС ввел 17 пакетов санкций. Европейский Совет в декабре 2024 года вновь подтвердил свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

ЕС также подтвердил готовность оказывать Украине политическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь столько, сколько потребуется.

Принципы мира и новые меры давления

Европейский Совет поддерживает всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на Уставе ООН и международном праве, а также ключевых принципах "Формулы мира" Украины. Любые инициативы по Украине должны обсуждаться только с участием самой Украины.

ЕС готов к усилению давления на Россию, включая введение дополнительных санкций, говорится в сообщении.