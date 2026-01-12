Санкции дожимают Россию: нефтяная добыча упала до минимума за полтора года

Добыча упала до минимума за полтора года

Среднесуточная добыча снизилась до 9,326 млн баррелей, что происходит на фоне усиления санкционного давления Запада на покупателей российского сырья.

Текущий уровень производства более чем на 100 тысяч баррелей в сутки ниже ноябрьского и почти на 250 тыс. баррелей уступает квоте ОПЕК+, установленной для России.

Россия не выполняет квоту ОПЕК+

Сокращение добычи стало крупнейшим с июня 2024 года, что свидетельствует не о сезонных или технических факторах, а об углублении структурных проблем в нефтяном секторе РФ.

Квота России в рамках договоренностей ОПЕК+ составляет 9,574 млн баррелей в сутки, однако в нынешних условиях компании не имеют экономических стимулов возвращаться к этому уровню.

Экспорт затрудняется, нефть накапливается в море

Сбыт российской нефти за границу все больше усложняется. Несмотря на то, что экспорт из российских портов формально удерживается на уровне около 4 млн баррелей в сутки, значительная часть сырья не находит конечных покупателей.

С конца ноября 2025 года объем нереализованной российской нефти, накапливаемой преимущественно в море, вырос примерно на 30 млн баррелей - до 185 млн баррелей, что повышает логистические и финансовые риски для производителей.

Падение цен снижает рентабельность добычи

Дополнительным сдерживающим фактором остается падение мировых цен на нефть, которое резко снижает рентабельность добычи.

При таких условиях российские компании фактически не заинтересованы в наращивании производства, даже несмотря на формальные обязательства в рамках ОПЕК+.

Бюджетные риски для Кремля в 2026 году

Совокупность этих факторов указывает на системный характер кризиса российского нефтяного сектора. Даже в случае стабилизации цен Россия вряд ли сможет быстро вернуться к квотам ОПЕК+.

Это означает недополучение валютных поступлений и усиление давления на федеральный бюджет в 2026 году. В ответ Кремль может прибегнуть к повышению налоговой нагрузки, более активному привлечению долговых инструментов или сокращению инвестиций - шагам, которые лишь углубят деградацию отрасли.