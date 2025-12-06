Санкции бьют по Кремлю: Индия уменьшает закупки российской нефти до минимума, - Bloomberg

По данным участников рынка, в январе поставки могут сократиться до 600 тысяч баррелей в сутки - против рекордных 2,1 млн баррелей в сутки летом. Это следствие давления администрации президента США Дональда Трампа, которая заявляет, что закупки финансируют войну РФ в Украине, а также санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

Несмотря на падение, даже такие объемы остаются выше довоенных. Трейдеры прогнозируют, что импорт может снова вырасти, ведь на рынке появляются новые посредники, а Россия ищет обходные пути. Во время визита в Дели российского диктатора Владимир Путин пообещал Индии "бесперебойные поставки топлива", пытаясь удержать своего ключевого покупателя.

Соглашение о торговле с США продвигается медленно, поэтому Дели не спешит полностью подстраиваться под требования Вашингтона. Эксперты отмечают: несмотря на санкции, их не достаточно, чтобы полностью остановить торговую цепочку, пока российская нефть остается дешевле альтернативы с Ближнего Востока или США.

Индийские госкомпании тем временем сокращают закупки, опасаясь санкций, но ряд частных нефтепереработчиков ищет новые схемы и поставщиков. Аналитики предполагают, что в дальнейшем импорт может частично восстановиться благодаря теневому флоту, смене поставщиков и более широким скидкам.

Ключевым остается вопрос позиции Reliance Industries - компании, которая до недавнего времени была крупнейшим покупателем российской нефти. Она приостановила поставки для своего экспортного завода и обещает соблюдать санкции, но имеет действующее соглашение с "Роснефтью", что может добавить до 350 тысяч баррелей в сутки уже в январе.