Через санкцій РНБО анулювали спецдозволу на надри 19 компаніям

В Україні скасували спеціальні дозволи на розробку надр для 19 компаній. Це сталося після санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби геології та надр України .

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній в сфері надрокористування. Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити моніторинг ефективності обмежувальних заходів.

Зазначимо, згідно з відкритими даними, як мінімум 16 компаній з цього списку мають відношення до групи бізнесмена Павла Фукса. У той же час сам бізнесмен заперечує свою причетність до цих компаній.

Крім того, в РНБО обіцяли, що найближчим часом буде оприлюднено інформацію про те, як і кому передавалися українські надра.