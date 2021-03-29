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Через санкцій РНБО анулювали спецдозволу на надри 19 компаніям

Автор: РБК-Україна

В Україні скасували спеціальні дозволи на розробку надр для 19 компаній. Це сталося після санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби геології та надр України.

Повідомляється, що спеціальні дозволи анулювали для:

  • ТОВ "Гео Коннект"
  • ТОВ "ЕджейнМакро"
  • ТОВ "Глобал Гео Інвест"
  • ТОВ "Транс Сет гео"
  • ТОВ "Еко Газ Альянс"
  • ТОВ "Епівал Енерджі"
  • ТОВ "ГеоПост"
  • ТОВ "Юноліт Ойл"
  • ТОВ "Профі нафта"
  • ТОВ "ГеоТаргент"
  • ТОВ "Надра Прайд"
  • ТОВ "Бест Гео Тех"
  • ТОВ "Гео Стенс"
  • ТОВ "Надра Вест Груп"
  • ТОВ "Гео Форс Ойл"
  • ТОВ "Бест Оил Компані"
  • ТОВ "Надрапростір"
  • ТОВ "Гео Вертикаль"
  • ТОВ "Інфо Гео Тренд"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній в сфері надрокористування. Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити моніторинг ефективності обмежувальних заходів.

Зазначимо, згідно з відкритими даними, як мінімум 16 компаній з цього списку мають відношення до групи бізнесмена Павла Фукса. У той же час сам бізнесмен заперечує свою причетність до цих компаній.

Крім того, в РНБО обіцяли, що найближчим часом буде оприлюднено інформацію про те, як і кому передавалися українські надра.

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