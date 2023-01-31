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Санкций будет больше. Кабмин поручил еще одному органу готовить ограничения

Фото: Кабмин поручил еще одному органу готовить ограничения (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Отныне комиссия тоже может подавать в КМУ предложения по санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Предусмотрено, что Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет подготовку и представление КМУ предложений по применению, отмене и внесению изменений в специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции - ред.), вносимые Правительством на рассмотрение СНБО в соответствии с ЗУ "О санкциях" ", – заявил Мельничук.

Он также добавил, что теперь Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей принимает участие в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Напомним, недавно в Раде зарегистрировали законопроект о запрете церквей, управляемых из России.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что против юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок, были введены санкции.

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