Санкційний план "Макфола-Єрмака" вже виконано на 60%

Санкційний План дій групи Макфола-Єрмака щодо посилення санкцій проти Російської Федерації виконано на 60%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.
"60% санкційного плану групи Макфола-Єрмака вже виконано. ЄС запровадив 7-й пакет санкцій. Заборонений імпорт російського золота; Великою Британією розширені індивідуальні санкції, а росія все ближча до визнання країною-спонсором тероризму. Працюємо далі", - написав Єрмак.
Варто наголосити, що ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.
Додамо, на минулому тижні Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.
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